Latina, Forum e Premio giovani: tutte le info per partecipare

L’amministrazione comunale di Latina ha ripristinato due iniziative: il Forum dei Giovani e istituito il concorso Premio Sport e Giovani.

Le iscrizioni al Forum dei Giovani saranno aperte dal 5 giugno al 30 settembre e per iscriversi occorrerà consultare il link. Potranno partecipare i ragazzi di età compresa tra 16 e 30 anni interessati a prendere parte alla vita amministrativa della città di Latina. In seguito al lavoro della commissione Sport, approdato poi in Consiglio Comunale, è infatti stato approvato il nuovo regolamento del Forum dei Giovani che ha permesso di mettere nero su bianco regole e modalità con cui l’organismo rappresentativo di partecipazione dei giovani alla vita e alle istituzioni democratiche locali possa prendere vita.

“Con l’apertura delle iscrizioni al Forum dei Giovani – dichiara Andrea Chiarato, assessore allo Sport – inizia una nuova fase per le ragazze e i ragazzi di Latina che, con dedizione, hanno intenzione di impegnarsi per la nostra città. In questo primo passaggio, che termina il 30 settembre, verranno raccolte le iscrizioni per avviare l’iter che porterà alle elezioni della coordinatrice e del coordinatore del Forum. Per i ragazzi, in ogni caso, sarà sempre possibile iscriversi: tutti avranno l’opportunità di entrare nella ‘res publica’ e di costruire insieme un bellissimo percorso”.

Il Premio Sport e Giovani, invece, è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che avranno tempo per iscriversi fino al 30 agosto inviando una mail a protocollo@pec.comune.latina.it alla cortese attenzione del Servizio Sport e Politiche Giovanili e per consegnare l’opera dal 3 al 10 ottobre. L’amministrazione comunale desidera stimolare la produzione artistica dei ragazzi e delle ragazze con opere in grado di rappresentare al meglio il mondo dello sport e dei giovani attraverso una doppia sfida: può un’opera d’arte generata da un’intelligenza artificiale superare e vincere una competizione artistica? I partecipanti potranno scegliere se realizzare un dipinto a mano su tela 40 x 40 o un dipinto, realizzato con l’intelligenza artificiale, stampato 40 x 40. In palio ci sono 1.500 euro, suddivisi in tre premi: migliore dipinto su tela, migliore dipinto realizzato con l’intelligenza artificiale e sfida finale tra i due dipinti vincitori per aggiudicarsi un ulteriore premio di 500 euro.

“E’ un’opportunità – aggiunge l’assessore Chiarato – per le ragazze e i ragazzi della nostra città: la produzione artistica da parte dei più giovani non deve mai essere sottovalutata ed è compito importante di un’amministrazione mettere in luce la loro creatività e visione del mondo”.