Latina, Forza Italia diserta il Consiglio: “Nessun confronto su ABC, maggioranza divisa”

Forza Italia ha scelto di non partecipare ai lavori del Consiglio comunale nella seduta di ieri, una decisione che il gruppo consiliare definisce “non casuale, ma legata a motivazioni precise”. Al centro della protesta c’è la gestione dell’Azienda Speciale ABC e la mancanza di un confronto interno alla maggioranza.

“Forza Italia chiede da mesi – e sin dall’inizio di questa consiliatura – un dibattito chiaro e condiviso sul futuro di ABC. Tuttavia, ancora una volta, abbiamo appreso a mezzo stampa delle decisioni dell’assessore Addonizio, imposte dall’alto senza alcun coinvolgimento delle forze politiche che governano la città”, spiegano i rappresentanti azzurri.

Secondo Forza Italia, ABC, nella sua attuale struttura, non funziona e il modello voluto dall’amministrazione precedente si è rivelato fallimentare. La loro proposta resta quella di un’esternalizzazione del servizio attraverso una gara europea, una soluzione che sembra però non trovare consenso nel resto della maggioranza.

A conferma della linea del partito, l’assessore Antonio Cosentino ha abbandonato la seduta di giunta di venerdì scorso, rifiutandosi di approvare l’indirizzo politico per un nuovo studio sul futuro dell’azienda. “Forza Italia non vuole essere messa in un angolo. Siamo disponibili al dialogo, ma nei tempi e nei modi giusti, senza essere considerati marginali”, concludono i consiglieri Mauro Anzalone, Giuseppe Coriddi e Fausto Furlanetto, il coordinatore comunale Stefano Cardillo e l’assessore Antonio Cosentino.