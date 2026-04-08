Latina, “Francioni” arma in più: biglietti a 5 euro per donne e Under

La società del Latina Calcio 1932 prova a rigiocarsi la carta “Francioni”: per la prossima sfida casalinga, quella con il Casarano, donne ed under 18 pagheranno solamente 5 euro in tutti i settori, ad eccezione delle tribune Centrale e Vip.
Un’iniziativa che vede il club venire incontro alla tifoseria, per tentare di caricare la squadra con più spettatori possibili in vista di questo rush salvezza. Il Latina infatti, ha il proprio destino tra le mani: tra le papabili nella lotta play-out, è l’unica squadra ad avere ben due turni casalinghi di fila, occasione che, nonostante la mole dell’avversarie, potrebbe risultare decisiva nell’aritmetica salvezza.
Vincere domenica infatti, vorrebbe dire sostanzialmente sigillare la permanenza in Serie C: occhio alla sconfitta però, perchè dietro le altre corrono e il finale di stagione rischia di diventare indelicato.