Latina, Fratelli d’Italia “Orizzonte futuro: le nuove sfide”

Sabato 5 novembre alle ore 10 presso il Circolo Cittadino di Latina, in un incontro pubblico “Orizzonte futuro: le nuove sfide” si riunirà Fratelli d’Italia. Saranno presenti all’evento il senatore Nicola Calandrini con il ruolo di coordinatore provinciale del partito, Paolo Trancassini come coordinatore regionale, l’eurodeputato Nicola Procaccini e il viceportavoce regionale Enrico Tiero.

Spiega il senatore Nicola Calandrini che – ” Nasce per fare il punto su quelle che sono le sfide future che attendono Fratelli d’Italia a tutti i livelli. Sul piano nazionale si è avverato un sogno: essere alla guida della nazione con Giorgia Meloni premier. Siamo chiamati a ribaltare un decennio di politiche ideologiche di sinistra, con atti pratici che mettano al centro il bene del paese, in un momento storico complicatissimo.

In ambito locale ci attendono le elezioni regionali e poi le elezioni amministrative, e la nostra ambizione è chiara: vincere come centrodestra, ovunque, e costruire quella filiera istituzionale di cui il territorio ha molto bisogno.

Sono tutti appuntamenti nei quali, come recitava il nostro slogan delle elezioni politiche, ci faremo trovare “Pronti”.

Su questo e molto altro vogliamo coinvolgere i nostri sostenitori, perché a noi la politica non piace farla nelle segrete stanze, ma in trasparenza. Ecco perché – conclude Calandrini – ho fortemente voluto questo appuntamento a cui ne seguiranno altri che ci vedranno mantenere stretto il contatto con i territori, che sono la vera forza del partito accanto alla coerenza e alla serietà della nostra leader Giorgia Meloni”