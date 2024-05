Latina, frode fiscale per oltre un milione: scatta il sequestro

Dopo un’approfondita indagine condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina su incarico della Procura della Repubblica di Latina, è stata eseguita un’ordinanza di sequestro preventivo emanata dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina, dott. Giuseppe Cario, in seguito a una complessa vicenda di frode fiscale.

La società sotto inchiesta, operante nel settore dell’autotrasporto, è stata sottoposta ad accertamenti in relazione a debiti per oltre tre milioni di euro, di cui due nei confronti dell’Erario, già oggetto di procedura di riscossione. L’azienda, al fine di sottrarsi a tali obblighi, avrebbe trasferito fraudolentemente tutti i suoi beni, sia aziendali che personali del proprietario, a favore di due nuove società di capitali gestite dai suoi figli, rendendo così vani i tentativi di rivalsa da parte del fisco e dei creditori.

Le Fiamme Gialle di Fondi hanno notato numerosi trasferimenti di proprietà immobiliari e veicoli dall’azienda in debito alle nuove società, conducenti a un chiaro quadro di esposizione debitoria. Attraverso indagini complesse, analisi approfondite e incroci di dati, è emersa una gestione unitaria delle società coinvolte, con un valore complessivo dei beni trasferiti pari a 1.044.000,00 euro.

Basandosi su queste prove, le autorità hanno condotto perquisizioni per acquisire documentazione a supporto delle accuse, avanzando quindi al Giudice per le Indagini Preliminari la richiesta di sequestro preventivo dei beni trasferiti in modo fraudolento, al fine della confisca diretta o per equivalente.