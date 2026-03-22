Latina, frontale tra 500 e SUV in via Don Torello: nessun ferito

Solo tanta paura per due conducenti che, pochi minuti fa, si sono scontrati in un frontale su via Don Torello, all’altezza del bowling. Coinvolti una 500 e un SUV, una Hyundai nera che, nello svoltare a sinistra verso la sala giochi, ha impattato con l’altra auto proveniente dalla corsia opposta.

Il forte scontro ha provocato l’esplosione dell’airbag del conducente della 500 e l’esplosione della coppa d’olio e di un fanale per la vettura di colore nero.

In corso i rilievi della Polizia locale, che ha fermato il traffico e lo modulerà fino alla rimozione dei due veicoli.