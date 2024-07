Latina, fugge in auto alla vista dei carabinieri: inseguito e bloccato

Era in auto mentre circolava nei territori di Borgo Grappa quando, alla vista di una pattuglia di carabinieri, si è dato repentinamente alla fuga.

I militari della stazione locale lo hanno notato subito e, anche grazie all’ausilio di una pattuglia del Nucleo Radiomobile, si sono messi all’inseguimento dell’uomo che è stato bloccato qualche chilometro dopo nei pressi di via Litoranea.

Una volta fermato l’uomo è risultato essere sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Sabaudia, per questo i militari lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato.