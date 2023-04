Latina, fuggono all’alt dei poliziotti: trovati con la droga, un arresto

Nel corso della serata di ieri, nel transitare in una via del centro cittadino i poliziotti della Squadra Volante di Latina hanno notato due giovani a bordo di un motoveicolo procedere con fare sospetto, determinando gli operatori a procedere al loro controllo. Il conducente del mezzo, nonostante i ripetuti avvisi acustici e visivi, ha repentinamente aumentato la velocità, tentando di sfuggire alla pattuglia.

Ne è nato un inseguimento, proseguito anche a piedi dopo che i due fuggitivi avevano abbandonato lo scooter, al termine del quale i due sono stati bloccati, non senza fatica visti i loro violenti tentativi di guadagnare la fuga.

E’ stato accertato che il veicolo era provento di furto, rubato poco prima in un’altra strada di Latina e, inoltre, gli stessi sono stati trovati in possesso di stupefacente del tipo cocaina e hashish, frazionato in 10 involucri di carta e cellophane nonché della somma di 140 Euro in contanti, suddivisa in banconote di diverso taglio. Il tutto è stato sequestrato.

A seguito delle descritte condotte illecite il conducente, di anni 20, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a P.U., nonché denunciato per ricettazione del motoveicolo; il passeggero, minore degli anni diciotto, è stato denunciato per gli stessi reati.