Latina, fuochi d’artificio alle spalle del Tribunale: udienze sospese

Solo tanta paura alle spalle del Tribunale di Latina nella mattinata, dove sono state esplose due batterie di fuochi d’artificio in Via Triboniano.

Forte lo spavento all’interno delle aule, con il rumore dei petardi molto simile a quello di esplosioni d’arma da fuoco. Lo sgomento ha portato alla temporanea sospensione delle attività, creando allarme tra residenti e spavento per gli animali, con le attività poi riprese dopo la messa in sicurezza della Polizia di Stato.

Una bravata che è riuscita a congelare per qualche minuto le attività giudiziare e a mettere in allarme tutto il quartiere. Un atto ostile e di spavalderia.