Latina, fuori strada dopo l’inseguimento per furto: le indagini

Una versione tutta da verificare. Dopo aver saputo della rottura del vetro della sua Mercedes per un eventuale furto, un uomo si è messo all’inseguimento di una Fiat Panda, che si stava allontanando dal parcheggio di un locale, senza però la certezza delle effettive responsabilità. L’inseguimento si è concluso in via Massaro, zona Lido di Latina, dove si è verficato un’incidente tra le due auto, finite contro un guard rail. Prima dell’impatto la Fiat Panda, condotta da una donna e due passeggeri, tra cui un minore, si è anche ribaltata. Fortunatamente solo ferite lievi per le persone a bordo dell’utilitaria e del conducente della Mercedes.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Latina, soprattutto in merito alle diverse informazioni fornite dai soggetti coinvolti, nonché per chiarire le dinamiche dell’ipotetico furto subito dall’uomo alla guida della Mercedes.