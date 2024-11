Latina, furgone distrutto da un incendio: indagini in corso

Un incendio ha distrutto un furgone parcheggiato in una strada della città, nella serata di ieri. Le indagini, attualmente in corso, puntano a chiarire le cause del rogo, che sembrerebbe essere partito dalla cabina anteriore per poi avvolgere l’intero veicolo, contenente attrezzi da lavoro e cassoni per rifiuti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno escluso la presenza di acceleranti o materiali sospetti, e i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina per i rilievi del caso.