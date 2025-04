Latina, furgone si ribalta in via Nascosa: ferito un 22enne

Paura questa mattina alle porte di Latina per un incidente stradale avvenuto intorno alle 10 in via Nascosa, nei pressi della Chiesa di San Matteo. Un furgone Fiat Doblò, adibito al trasporto di farmaci, si è improvvisamente ribaltato, finendo la sua corsa capovolto lungo la carreggiata.

Alla guida del mezzo un ragazzo di 22 anni, residente a Latina, che ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto non ha coinvolto altri mezzi.

Il giovane è rimasto ferito ed è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti. Fortunatamente, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Latina, impegnata nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica del sinistro, che risulta essere di natura autonoma. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, un tratto di via Nascosa all’altezza del civico 1840 è stato temporaneamente chiuso al traffico.