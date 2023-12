Latina, furti in appartamenti: scatta l’obbligo di firma per un 49enne

Scatta l’obbligo di firma per il 49enne straniero, uno degli indagati dei furti nelle abitazioni commessi a Maenza, Priverno e Sezze. I carabinieri di Latina hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 49 e 27 anni residenti ad Aprilia che si introducevano all’interno delle tre abitazioni per rubare.

Il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Latina ha emesso per entrambi, due decreti di perquisizione che sono stati eseguiti dai Carabinieri del N.O.R. di Latina e sono stati rinvenuti arnesi da scasso. Per il 49enne di origini straniere ma residente ad Aprilia è stattato l’obbligo di firma. Sono attualmente in corso attività investigative atti ad accertare eventuali furti perpetrati dai soggetti nel territorio dei Monti Lepini.