Latina, furti nei negozi: due presi dalla polizia e arrestati

Sono stati arrestati in due in flagranza di reato, mentre uno è riuscito a scappare. Nottata movimentata quella tra lunedì e martedì a Latina Scalo. Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, tre banditi si erano infatti concentrati nella loro azione criminosa su alcuni esercizi commerciali della zona quando, grazie all’intervento dei carabinieri, sono stati disturbati e messi in fuga. Due di loro sono stati presi grazie al supporto della volante della polizia giunta sul posto. Si tratta di due cittadini marocchini residenti in Campania.