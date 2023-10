Latina, furti nelle mense scolastiche: telecamere in via Po’

Dopo i furti avvenuti nelle mense scolastiche, saranno installate le telecamere nelle cucine delle scuole di via Pò. E’ la misura che sarà adottata entro il mese di ottobre. Nei giorni scorsi, i ladri sono riusciti ad entrare negli uffici e nelle cucine delle mense scolastiche saccheggiando alimenti e danneggiando alcuni macchinari, riuscendo a rubare anche due furgoni dal parco vetture utilizzato per il trasporto dei pasti destinati ai bambini nelle scuole della provincia di latina.

Per queste ragioni la società Dussmann, attualmente gestore in appalto del centro cottura delle mense scolastiche di Latina, e il sindacato CLAS hanno sottoscritto un verbale di accordo per l’istallazione e l’utilizzo di un impianto di videosorveglianza, che sarà messo in funzione nei prossimi giorni.

“La necessità di fare ricorso ad un sistema di videosorveglianza – commenta il segretario generale del sindacato CLAS Davide Favero – deriva da una aumentata esigenza di sicurezza sul luogo di lavoro per l’incolumità dei lavoratori e per consentire di mantenere, attraverso la salvaguardia del patrimonio aziendale e delle strutture, la continuità del servizio essenziale reso ai bambini delle scuole. Come ho esposto al sindaco di Latina, Matilde Celentano, nel nostro recente incontro – conclude Favero – siamo convinti che attraverso il potenziamento del confronto tra sindacato e Amministrazione comunale si potranno favorire interventi più incisivi anche nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Il Sindacato CLAS ha indetto domani, mercoledì 11 ottobre alle ore 15.00, presso il centro cottura di Latina in via Po’, un’assemblea sindacale informativa per gli oltre 100 lavoratori impiegati e verrà affrontato il delicato tema della salute e sicurezza sui posti di lavoro.