Latina, furto all’Occhialeria nella notte: caccia ai colpevoli

Il negozio l’Occhialeria in centro a Latina, in Corso della Repubblica, è stato derubato nella notte da quattro persone, entrate in azione intorno alle 4, sfondando la porta di ingresso del negozio con un tombino.

Una volta all’interno, la banda ha svaligiato quasi completamente il negozio, prendendo tutta la merce esposta e quella contenuta nei cassetti.

Il danno è molto ingente, e questa mattina dopo un primo sopralluogo degli agenti di polizia, si sta indagando per riuscire a identificare i responsabili.