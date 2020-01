Ladri in azione questa notte a Latina negli uffici dell’Anagrafe di via Ezio. I malviventi hanno smurato la grata del bagno uomini per avere accesso ai locali del servizio comunale, rubando poi denaro contante per un importo di circa 12mila euro.

Indagini in corso da parte della Polizia di Stato. Sul posto gli agenti per sopralluogo e rilievi.

