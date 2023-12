Latina, furto nel ristorante: scappa via con pesce vivo, bottiglie di vino e soldi

È successo in piena notte, in un locale di Via del Lido a Latina. Un giovane, come documentato in seguito dalle telecamere di sorveglianza, dopo aver tagliato il lucchetto posteriore dell’attività, si è introdotto all’interno della pizzeria by Night.

Un astice vivo, centinaia di bottiglie di vino e infine anche i soldi che erano in cassa. Allarme scattato e gli agenti della Squadra Volante prontamente intervenuti, fermando il responsabile all’interno del locale.

A quanto pare non sarebbe la prima volta che il responsabile dei fatti sarebbe stato sorpreso a rubare nel locale.