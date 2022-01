Latina, Gangemi lancia il Latina Independent Film Festival

Il pluripremiato Regista Daniele Gangemi ha appena accettato e lanciato al mondo del cinema una nuova avvincente sfida, Latina avrà un proprio Festival Cinematografico Internazionale, votato alla promozione ed alla valorizzazione del cinema indipendente internazionale: il “Latina Independent FIlm Festival”.

Il LIFF, che avrà luogo presso il Teatro San Francesco di Latina il 14 ed il 15 maggio, riunirà i narratori più originali ed il pubblico più esigente ed avventuroso possibile ed immaginabile del pianeta per il suo programma annuale di Film, Documentari e Cortometraggi, le sue Conversazioni Animate con i Registi , le Master Class professionali e le “Lectio Magistralis” con i Maestri del Cinema contemporaneo.

Così facendo, centinaia di opere verranno lanciate proprio da Latina nel panorama cinematografico odierno per ottenere non solo i riconoscimenti dalla critica che meriatano, ma per raggiungere anche un pubblico internazionale sempre più numeroso e sopratutto desideroso di conoscere ed appassionarsi a nuove storie ed a nuovi autori.

L’obbiettivo dichiarato del LIFF non a caso è quello di offrire e preservare nuovi spazi per gli artisti indipendenti, dove poter creare e presentare nuovi ed avvincenti lavori. Fondato così dal pluripremiato Regista Daniele Gangemi, che ne prende in carico anche la Direzione Artistica per questa prima edizione, in un anno “Magico” come il 2022 (da tutti ritenuto l’anno della “Rinascita”), il LIFF cercherà quindi da subito di promuovere l’impatto della narrazione indipendente non solo in Italia ma letterlamente in tutto il mondo.

Affinchè ciò sia possibile, il Latina independent Film Festival avrà l’onore di avvalersi anche delle pregevoli competenze nel settore manageriale del Project Manager Caterina Maria Grilllo, grazie alla ventennale esperienza nella creazione, organizzazione e gestione di eventi di caratura internazionale (prima come Medico e Ricarcatore universitario nel campo dei convegni scientifici e dal 2018 anche nel campo cinematografico), nominata Presidente del LIFF, e dell’esperienza pluri quarantennale in ambito cinematografico del Creative Producer internazionale Roberto Bessi, che ha accettato l’incarico di Illustre Presidente dell’Emerita Giuria.

Il Latina Independent Film Festival assegnerà gia da questo primo anno un premio destinato a diventare un vero e proprio cult tra i ricnoscimenti assegnati ogni anno nell’ambito dei festival cinematografici:

l’Helmet Awards, rispettiavmaente Gold, Silver, Bronze o Iron, in base alla provenienza del premio (Giuria Emerita o Giuria Popolare) ed ai destinatari del premio (film, documentari, cortometraggi e documentari brevi) o figure professionali specifiche che si sono contraddistinte nella realizzazione delle opere in concorso, per ogni differente categoria.

Gold Helmet Award

Viene assegnato dalla Giuria Emerita alle opere ritenute migliori tra tutte quelle presentate in concorso per ogni categoria (film, documentari, cortometraggi e documentari brevi).

Silver Helmet Award

Viene assegnato dalla Giuria Popolare alle opere ritenute migliori tra tutte quelle presentate in concorso per ogni categoria (film, documentari, cortometraggi e documentari brevi).

Bronze Helmet Award

Viene assegnato a discrezione della Giuria Emerita alle figure professionali che si sono contraddistinte nella realizzazione delle opere in concorso per ogni categoria (film, documentari, cortometraggi e documentari brevi).

Iron Helmet Award

Viene assegnato a discrezione della Giuria Popolare alle figure professionali che si sono contraddistinte nella realizzazione delle opere in concorso per ogni categoria (film, documentari, cortometraggi e documentari brevi)