Latina, gestione delle spiagge per colonie estive: il bando

A breve la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in gestione a terzi della spiaggia “Colonia Lucente”, destinata all’organizzazione delle colonie estive.

Lo ha deciso la giunta del sindaco Matilde Celentano che, nella seduta odierna, ha deliberato di dare mandato al dipartimento Patrimonio e demanio per la pubblicazione del bando necessario all’individuazione dell’operatore.

“Si tratta di un servizio importante per la nostra comunità – ha spiegato l’assessore al Demanio Gianluca Di Cocco – che intendiamo confermare anche per l’imminente stagione estiva. La colonia estiva assolve ad un duplice scopo sociale, da un lato supporta i genitori lavoratori offrendo loro opportunità di trovare una collocazione dei minori in un periodo in cui le attività scolastiche sono terminare e dall’altro mette a disposizione dei bambini spazi ricreativi e di svago, dove socializzare e svolgere attività ludico-ricreative, sportive e formative. Grazie alla positiva esperienza maturata in passato con l’affidamento a terzi, visto che il Comune non dispone delle necessarie qualifiche professionali per le colonie estive per minori, abbiamo deciso di riproporre anche per l’estate 2025 l’affidamento in gestione di un tratto di spiaggia in concessione al Comune”.