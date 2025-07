Latina, gheppio salvato e rimesso in libertà dai Carabinieri

A Latina, vicino a una palazzina, è stato ritrovato un gheppio, un rapace diurno della famiglia Falconidae, che era rimasto intrappolato tra le fila esterne della corrente elettrica, con una evidente perdita emorragica.

I Carabinieri che sono giunti sul posto, prima che la situazione potesse complicare lo stato di salute dell’animale, hanno provveduto a soccorrerlo, liberandolo e a trasportarlo presso il Reparto Carabinieri Per La Biodiversità di Fogliano per le cure del caso. Dopo il periodo di osservazione e controllo, il gheppio ha recuperato il suo stato di salute ed è stato rimesso in libertà.