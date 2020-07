Giardiniere muore dopo un malore. Paolo Pannone ha perso la vita questo pomeriggio dopo che si è sentito male mentre era a lavoro in via Acquaviva, a Latina.

Il 55enne stava risalendo sul suo furgone quando ha capito di non sentirsi bene. Dopo la chiamata al 118 sono intervenuti gli operatori sanitari, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Pannone era molto conosciuto sia a Latina che a Sabaudia, come i suoi fratelli Gianfranco, regista, e Giuseppe, avvocato.