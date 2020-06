Latina, Giorgio Ialongo lascia Forza Italia

Giorgio Ialongo lascia il ruolo di capogruppo di Forza Italia a Latina.

“Scrivo con la difficoltà di chi mai avrebbe pensato di dover scendere da una nave che per 20 anni è stata la propria casa, decisione sofferta”, inizia così la sua lettera a Silvio Berlusconi, al vice coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al coordinatore regionale del Lazio, Claudio Fazzone al coordinatore provinciale, Alessandro Calvi.

“Fermo restando la mia riconoscenza a Forza Italia – ha spiegato così la sua decisione – certamente è abbastanza evidente, purtroppo, quanto la spinta propulsiva del movimento si sia fermata da troppo tempo. Si è sempre annunciato un ricambio generazionale, ma tutto questo non è avvenuto. Io nel mio piccolo ho provato, insieme ad altre persone, ad essere da stimolo per cercare di ottenere un reale cambiamento, al fine di rendere il partito più partecipativo”.

Non è un addio all’impegno politico in città: “Continuerò a calcare i campi della politica, impegnandomi per il bene della comunità pontina, che ha sempre risposto alle mie accorate chiamate in campo”. Ieri ha partecipato ad un incontro a Roma con i vertici regionali e nazionali di Fratelli d’Italia. Potrebbe concretizzarsi presto quindi il suo passaggio al partito di Giorgia Meloni.