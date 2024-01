Latina, Giorno della Memoria: gli eventi all’istituto Giovanni Cena

In occasione del XXIV Giorno della Memoria, l’Istituto Comprensivo “Giovanni Cena” di Latina ha organizzato fino al 29 gennaio, presso i locali della sede centrale di via Lepanto 2, una serie di manifestazioni per mantenere viva e presente, nelle nuove generazioni, il ricordo della tragedia della Shoah e contribuire alla promozione e alla diffusione dei valori dell’uguaglianza e della pace tra i popoli, dell’accoglienza di ogni diversità, contro ogni forma di razzismo e di discriminazione tra gli uomini.

Ecco il calendario:

• dal 22 al 29 gennaio, mostra itinerante “16 OTTOBRE 1943 – LA RAZZIA”. La mostra è aperta al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 17:30;

• giovedì 25 gennaio, ore 10:00, inaugurazione mostra itinerante alla presenza delle autorità cittadine e intervista ad ATTILIO LATTES, testimone della Shoah scampato alla deportazione del 16 ottobre 1943;

• lunedì 29 gennaio, ore 15:00, incontro con lo scrittore Paolo Mirti, autore del libro “IL CAMPIONE E LA BAMBINA”, storia di Gino Bartali postino segreto al tempo della Shoah, nominato Giusto tra le Nazioni dallo Yad Vashem.

La mostra “16 OTTOBRE 1943 – LA RAZZIA” è promossa dalla Fondazione Museo della Shoah e si avvale del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Lazio, di Roma Capitale, dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e della Comunità Ebraica di Roma.

Tutti gli eventi sono aperti agli alunni, alle famiglie e alla cittadinanza.