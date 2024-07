Latina, giovane aggredisce due coetanei: scatta il DASPO Willy

Un giovane di origine tunisina ha aggredito due coetanei nella zona Autolinee a Latina, causando loro lesioni con cocci di una bottiglia di vetro. Questo episodio ha portato all’emissione di un DASPO Urbano, noto come DASPO Willy, da parte del Questore di Latina.

L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi quando il giovane, identificato rapidamente dalle pattuglie delle volanti, ha attaccato i due connazionali per futili motivi. Dopo essere stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, è stato ritenuto responsabile delle lesioni causate.

Per contrastare la crescente violenza nei luoghi di movida e locali pubblici, il Questore ha intensificato l’attività di monitoraggio e ha emesso misure di prevenzione personali. Il DASPO Willy vieta al giovane, per tre anni, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico, come pub, bar, ristoranti e discoteche, nelle aree limitrofe a quelle dove si è verificato l’episodio.

In caso di violazione del DASPO, il destinatario rischia una pena di reclusione da sei mesi a due anni e una multa da 10.000 a 24.000 euro.