Latina, giovane morso da un rottweiler in centro: trasportato in ospedale

Un nuovo episodio di aggressione da parte di un cane si è verificato sabato sera in pieno centro a Latina, dove un giovane del capoluogo è stato morso da un rottweiler. Il fatto è avvenuto poco dopo le 22: il ragazzo, ferito alla testa, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

La dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, il cane si trovava all’interno di un cancello, ma non è escluso che sia riuscito a uscire o che il giovane si sia avvicinato troppo. Sulla vicenda indagano i Carabinieri Forestali di Latina.

Non si tratta di un caso isolato. Pochi giorni fa, nel pomeriggio di Pasquetta, un bambino era stato morso da un cane mentre giocava nel cortile di un’abitazione tra Borgo San Michele e Borgo Faiti. Anche in quel caso, fortunatamente, le condizioni del piccolo non erano gravi.