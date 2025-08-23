Latina, giovane rischia di annegare: salvato dai bagnini e dai cani di salvataggio

Momenti di paura sul lungomare di Latina, all’altezza dell’ex lido Nausicaa, dove un adolescente è stato tratto in salvo dai bagnini. Il ragazzo, trascinato al largo dalle forti correnti, non riusciva a rientrare a riva.

Notato dall’assistente bagnanti, quest’ultimo ha immediatamente attivato il protocollo di emergenza, ricevendo supporto dalla postazione mobile e da due unità cinofile della Società Italiana Cani di Salvataggio.

In pochi minuti i soccorritori, insieme ai cani addestrati, hanno raggiunto e riportato a terra il giovane, che non ha riportato conseguenze.