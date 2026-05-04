Latina, giovane sorpreso mentre danneggia un condizionatore alle poste

Una “bravata” notturna o un tentativo di furto finito male. Saranno le indagini a chiarirlo, ma per ora resta il danno e una denuncia per un giovane di Latina, sorpreso dalla Polizia mentre vandalizzava un impianto di climatizzazione dell’ufficio postale centrale in piazzale dei Bonificatori. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo ha preso di mira il motore esterno del condizionatore d’aria installato sulla parete della filiale, danneggiandolo pesantemente.

A incastrare il giovane sono stati alcuni passanti. Notando i movimenti sospetti e i rumori, i testimoni non hanno esitato a chiamare il numero unico d’emergenza 112, allertando la Questura. Gli agenti, già impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono arrivati sul posto in pochi minuti, cogliendo il ragazzo ancora sul fatto.