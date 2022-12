Latina, giovane straniero in bici viene travolto da un’auto

E’ stato travolto mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta in pieno centro a Latina, all’incrocio tra via Ufente e via Villafranca. A farne le spese un giovane richiedente asilo che, forse per una sua imprudenza o forse per una distrazione da parte del guidatore che lo ha investito, mentre attraversava la carreggiata è stato colpito violentemente da un’auto in transito.

Il giovane straniero fortunatamente non ha riportato serie conseguenze, si è reso necessario però comunque l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato presso il pronto soccorso del Goretti per una serie di lesioni e qualche frattura sospetta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che faranno luce sull’esatta dinamica dello scontro. Molti i disagi al traffico nel tratto di strada coinvolto.