Latina, Giubileo da Giovani: 85 ragazzi da Foggia ricevuti in Comune

Questa mattina, presso la sala De Pasquale del Comune, sono stati ricevuti 85 ragazzi del cammino neocatecumenale, provenienti da Foggia, presenti a Latina da alcuni giorni in occasione del Giubileo dei Giovani.

A portare i saluti del sindaco Matilde Celentano e dell’amministrazione comunale tutta l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero, della presidente della commissione Attività produttive Simona Mulè e dei consiglieri comunali Fausto Furlanetto e Giuseppe Coluzzi.

Il gruppo proveniente da Foggia era accompagnato da Nando e Erminia, referenti del cammino e dagli assistenti spirituali padre Giancarlo e don Mario. La città di Latina, in questi giorni, ha ospitato anche 200 ragazzi statunitensi e 100 provenienti da altre località italiane coordinati da don Paolo Luccone, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile e vocazionale (della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno), sempre per il Giubileo dei Giovani.

“Il pellegrinaggio – ha dichiarato l’assessore Andrea Chiarato – è segno di speranza. Incontrare i ragazzi è stata l’occasione per riflettere insieme sulle parole di Papa Leone XIV: ‘Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno. Siamo fatti per questo: non per una vita dove è tutto scontato e fermo, ma per un’esistenza che si rigenera costantemente nel dono e nell’amore’. In queste parole ritroviamo anche il senso del nostro impegno civico: promuovere una società viva, solidale, capace di rigenerarsi nel rispetto, nella partecipazione e nel servizio”.

“Latina è una città accogliente ed è per noi un onore accogliere giovani impegnati nella crescita interiore e culturale. Auguriamo a tutti loro di scoprire ancora più a fondo il valore del cammino condiviso, della fede vissuta e dell’impegno responsabile nella società”.