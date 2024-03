Latina, giudice minacciato di morte dopo la condanna

Ieri pomeriggio, durante la lettura della sentenza di condanna, un 60enne di Latina ha rivolto una minaccia al giudice del Tribunale di Latina Clara Trapuzzano Molinaro, dopo che lo aveva condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto, un uomo di 60 anni, ha inizialmente ironicamente applaudito il magistrato prima di avvicinarsi a meno di un metro dallo scranno- come riporta Latina Oggi – È stato prontamente bloccato da un membro del personale di sicurezza del Tribunale. L’uomo le avrebbe anche detto “Ti sparo in testa”. Il giudice, visibilmente scosso dall’accaduto, è stato accompagnato dai Carabinieri per garantire la sua incolumità.