Latina, grande rimonta dopo un’altra partenza disastrosa

LATINA – GIUGLIANO 2-2 (parziale)

Marcatori: 13’pt Iglo, 30’pt Piovaccari, 27’st Fabrizi, 34’st Fabrizi

Bruttissima partenza dei nerazzurri, che sbagliano tantissimo in mezzo al campo e finiscono sotto di due reti nel giro di mezz’ora. Nella ripresa Fabrizi con una doppietta firma la rimonta, che per poco non si è straformata in un mitico ribaltone.

6′ Botta di Iglo dai 30 metri, Cardinali si allunga ed alza in angolo.

13′ Iglo di riprova ancora da più lontano e stavolta il rasoterra potente fa centro. Giugliano in vantaggio.

16′ Teraschi si da male ed è costretto al cambio. Al suo posto Antonio Esposito, che si piazza a sinistra e Carissoni finisce a destra in mediana.

18′ Retropassaggio di Andrea Esposito per Cardinali in realtà fuori dai pali, il portiere è costretto a rimediare in extremis su Gladestony.

30′ Piovaccari su off side errato della retroguardia di casa, entra in area senza ostacoli e piazza il diagonale del raddoppio.

46′ Cardinale esce sui piedi di De Rosa, evitando le brutte. Dal corner successivo di Ceparano però, il colpo di testa di Biasiol spaventa il portiere ospite, che vede preoccupato la sfera sorvolare la traversa.

Secondo tempo

2′ terzo angolo per il Giugliano, batte De Rosa e Gladestony prende il tempo a tutti girando di testa a lato.

5′ Si vede per la prima volta il Latina: cross dalla sinistra di Antonio Esposito, torsione di Carletti palla fuori.

11′ Un vivace Fabrizi mette palla al centro dalla destra, rimpallo che favorisce Sannipoli, destro tra le braccia di Sassi.

24′ tacco di Sannipoli per Rossi, sinistro al centro, svirgola la retroguardia campana, al volo Antonio Esposito calcia fuori da corta distanza.

27′ Il Latina accorcia le distanza con Fabrizi, che su azione concitata in area, spalle alla porta si gira e trova l’angolino.

34′ sugli sviluppi del corner di Bordin, Fabrizi segna il 2-2 in rovesciata. Doppietta personale.

43′ cross di Bordin dalla destra, colpo di testa di Giorgini, Sassi brutto ma concreto nell’intervento.

44′ cross di Bordin sul secondo palo, sponda di Di Mino per Carissioni, sinistro al volo sotto porta alto.

47′ macro occasione del Latina. Rossi per Fabrizi, che allarga per Carletti sinistro chirurgico a fil di palo.

49′ Angolo di Bordin, Carissoni di testa, Sassi respinge e finisce la partita.

LATINA – GIUGLIANO 2-2

LATINA (3-5-2): Cardinali: Celli (1’st Rossi), A. Esposito, Giorgini; Teraschi (16′ Ant. Esposito, 26’st Di Mino), Sannipoli (26’st Riccardi), Amadio, Bordin, Carissoni; Carletti, Margiotta (1’st Fabrizi). A disp. Giannini, Tonti. Ant. Esposito, De Santis, Barberini, Di Mino, Nori, Riccardi, Cortinovis.

All. Di Donato

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Biasiol, Zullo (31’st D’Alessio), C. Poziello; Iglo (31’st Rondinella), Gladestony (26’st Felipe), Ceparano, De Rosa, Oyewale; Salvemini (16’st Nocciolini), Piovaccari (26’st Kyeremateng).

A disp. Viscovo, Berman, Rizzo, R. Poziello, Belardo, Scanagatta, Aruta, Gomez Ousman, Ghisolfi, Di Dio.

All. Di Napoli

Arbitro: Lovison di Padova

Assistenti: Santarossa di Pordenone – Bianchi di Pistoia

Quarto uomo: Crezzini di Siena

Ammoniti: Teraschi, Giorgini, Carletti, Amadio; Oyewale, Iglo, Kyeretmateng. Al 32’st ammonito il tecnico Di Donato per proteste.

Note: recupero pt 3′, st 4′.