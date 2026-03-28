Latina, giunta e consiglio rimodulati: la soddisfazione della Lega

Si apre una nuova fase amministrativa per il Comune di Latina dopo il recente riassetto della giunta e del consiglio comunale. Dal mondo politico arrivano messaggi di sostegno e incoraggiamento rivolti ai nuovi protagonisti dell’esecutivo cittadino, con particolare attenzione al passaggio di consegne nell’assessorato all’Istruzione.

Tra gli interventi, quello della deputata della Lega Giovanna Miele, che ha espresso apprezzamento per la nomina di Federica Censi: «Sono sicura che Federica saprà farsi valere e realizzerà ottime iniziative in nome della continuità e armonia». Un riconoscimento è stato rivolto anche all’assessora uscente Francesca Tesone, per la quale il partito «riconosce il valore umano e politico messo a disposizione della comunità».

Nel quadro del rinnovamento, Miele ha salutato anche l’ingresso in consiglio comunale del giovane Alessandro Fanti, evidenziando il completamento di «una classe dirigente della Lega eccellente all’interno del Comune capoluogo». Parole di incoraggiamento anche per gli altri nuovi assessori: «Un grande buon lavoro anche a Maurizio Galardo, Michele Nasso e Antonina Rodà. Con loro si aprirà un nuovo capitolo della storia del Comune di Latina».

Sulla stessa linea il capogruppo della Lega in consiglio comunale Vincenzo Valletta, che ha voluto ringraziare Tesone per il lavoro svolto: «Un impegno caratterizzato da dedizione, senso delle istituzioni e responsabilità».

Contestualmente, ha rivolto un augurio al nuovo assessore all’Istruzione: «A Federica Censi i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possa proseguire con efficacia e continuità il percorso amministrativo intrapreso».

Valletta ha inoltre dato il benvenuto ad Alessandro Fanti: «Chiamato a contribuire con impegno e responsabilità ai lavori del Consiglio comunale».

Dalle dichiarazioni emerge una linea condivisa: continuità amministrativa, senso di responsabilità e impegno per dare risposte concrete alla città. La nuova squadra di governo si prepara così ad affrontare le prossime sfide con l’obiettivo di consolidare e sviluppare il lavoro avviato.