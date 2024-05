Latina, gli auguri delle istituzioni al nuovo questore

Avvicendamento nella Polizia di Stato di Latina.

Fausto Vinci è il nuovo Questore di Latina, subentrando a Raffaele Gargiulo.

Arrivano i primi saluti istituzionali, primo su tutti l’europarlamentare di Fratelli D’Italia Nicola Procaccini:

“Invio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo questore di Latina Fausto Vinci che, dall’alto della sua importante esperienza professionale maturata, rappresenta un essenziale punto di riferimento per la sicurezza e l’ordine pubblico dell’intero territorio provinciale. Lo attende un compito complesso per una provincia così esposta alla criminalità come quella di Latina, a cui però, in questi anni, le forze dell’ordine hanno saputo rispondere con grande fermezza, come testimoniano gli importanti risultati raggiunti. Un esito merito anche del lavoro profuso dal questore Raffaele Gargiulo, che lascia Latina per la questura di Pisa e a cui vanno i miei ringraziamenti per l’importante lavoro che ha consentito di rendere più sicura la convivenza della nostra comunità. A lui va anche il merito di aver garantito una sensibile integrazione dell’organico degli uomini e delle donne della Polizia di Stato nel capoluogo e in altre realtà territoriali per rafforzare il presidio in zone cruciali della provincia”.

“E’ con un sincero plauso che voglio congratularmi con lei per la sua recente nomina a nuovo

Questore di Latina. – dichiara invece Gianni Chiarato, segretario nazionale F.A.I.L.C. – CONF.A.I.L. –

Il suo è un compito di alta responsabilità che riguarda l’ordine pubblico di una vasta area della nostra provincia, quella a maggiore densità di popolazione.

Ed è un’area che ha le sue criticità e che merita attenzione e la sensibilità giusta, come è stato nelle precedenti

gestioni e come sarà sotto la sua supervisione.

Tra le competenze che sono alla sua attenzione vi sono anche fenomeni sociali che sono fortemente impressi nelle coscienze dei cittadini e delle cittadine che risiedono, lavorano, frequentano questo ampio territorio.

Mi riferisco al bisogno di affermazione delle giovani generazioni che deve svilupparsi sotto il giusto controllo affinché

non sconfini in atti di violenza, della questione della tutela delle donne e delle persone in condizione di vulnerabilità e quella del lavoro svolto in condizioni di sicurezza e di libertà.

Si comprende bene che è solo dalla più ampia collaborazione tra enti preposti, istituzioni, associazionismo e anche sindacati di categoria che si possono generare risposte di ampio spettro, di visione d’insieme.

Pertanto, augurandole buona permanenza, le voglio esprimere la mia più completa disponibilità per tutto quello che può esserle utile nella sua strategia di lavoro a partire da subito e per tutto il tempo che lei lo dovesse ritenere

opportuno.

Un caloroso buon lavoro da parte mia e di tutta la dirigenza della F.a.i.l.c. Conf.a.i.l. di Latina”