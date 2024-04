Latina, gli eventi di domani per “Lievito”: scienza e cinema

La giornata del 27 aprile sarà densa di eventi, grazie all’inclusione nella scaletta della sezione scientifica e del cinema da parte di Lievito.

Per Lievito Scienza, Ennio Tasciotti terrà un seminario dal titolo “Intelligenza artificiale, terapie digitali e big data per il futuro della medicina” presso Palazzo M. Tasciotti, recentemente incluso dalla Stanford University nella prestigiosa classifica degli scienziati più influenti al mondo, parlerà del ruolo dell’IA in campo biomedico alle 11.30 in sala grande. Il coordinatore di Lievito Scienza, Gianni Morelli, ha spiegato che il tema trattato in questo primo incontro sarà il rapporto tra Intelligenza Artificiale, Big Data e medicina personalizzata, con l’obiettivo di coinvolgere la società in modo diretto e partecipativo.

Lievito ospiterà anche Daniele Luchetti in occasione dell’uscita del suo ultimo film “Confidenza”. Dopo ben 17 anni dal suo precedente film girato a Latina, Luchetti presenterà in esclusiva il suo ultimo lavoro, una trasposizione del romanzo di Domenico Starnone, con Elio Germano protagonista e colonna sonora di Thom Yorke dei Radiohead. La proiezione avrà luogo alle 21.00 al cinema Corso, seguita da un incontro con il regista, moderato dal direttore artistico Renato Chiocca.

Nella terza giornata della rassegna, ci sarà spazio anche per i più piccoli con Lievito Kids che proporrà uno spettacolo di bolle di sapone alle 16.30, seguito alle 17.00 dalla presentazione della graphic novel “Temporale” di Andrea Ferraris e alle 18.00 dalla presentazione del volume “L’Italia e la guerra fredda. Esuli dall’Est, una storia di fughe e accoglienza nel Campo profughi di Latina” di Emanuela Gasbarroni, arricchito dalla presenza dell’attore Nino Bernardini che leggerà alcuni brani del volume.

La giornata proseguirà alle 19.00 con i Dos Duo Onirico Sonoro nella sala Caminetto di Palazzo M, presentando il loro terzo album “Floating”, e si concluderà alle 20.00 con una degustazione offerta dalla Strada dei Vini e dal bar Nad.