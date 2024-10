Latina, gli sfila il Rolex dal polso in pieno centro: caccia alla ladra

Stava passeggiando per il centro della città, a Latina, quando è stato avvicinato da una donna che gli ha chiesto delle informazioni. La vittima però si è accorta solo quando ormai era troppo tardi di quanto era accaduto. La donna – come racconta Latina Oggi – gli aveva infatti sfilato sotto al naso il Rolex che aveva al polso con una destrezza tale da poter avere il tempo di fuggire via a bordo di un’utilitaria che nel frattempo la stava aspettando a poca distanza. Immediato l’intervento dei Carabinieri che ora, grazie anche alle telecamere di sorveglianza, cercheranno di stringere il cerchio attorno alla malvivente.