Latina, gli staccano l’unghia e lo derubano

Lo scorso 31 dicembre 2022, tre uomini di nazionalità indiana hanno aggredito un suo connazionale colpendolo con una spranga di ferro, sottraendogli il cellulare ed il portafogli, ed inoltre gli hanno staccato con un grosso coltello l’unghia dal pollice della mano sinistra.

Dopo l’aggressione, i tre, per evitare che l’uomo potesse lasciare l’abitazione per andare a denunciarli, lo hanno chiuso a chiave in una stanza e solo la mattina successiva gli hanno restituito il cellulare ed il portafogli, dal quale però gli avevano sottratto 1000 euro in contanti.

Solo in quel momento la vittima è riuscita a contattare il 118 che lo ha trasportato presso il pronto soccorso di Latina dove è stato medicato con una prognosi di 30 giorni.

I tre cittadini sono stati arrestati per rapina, lesioni personali, e sequestro di persona.