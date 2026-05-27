Latina, gran finale per Comedy Ludwig: arrivano “I Sequestrattori”

Ultimo appuntamento della stagione per la rassegna Comedy Ludwig, che giovedì 28 maggio chiude il ciclo di eventi alla Taverna Ludwig di Latina con una serata all’insegna della comicità.

Sul palco salirà il duo “I Sequestrattori”, formato da Christian Generosi e Barbara Boscolo, tra i nomi più noti del cabaret italiano, attivi da anni tra teatri, festival e spettacoli dal vivo in tutta Italia.

La loro comicità, costruita sull’osservazione della vita quotidiana e sulle differenze tra Roma e Milano, alterna sketch e improvvisazione, con uno stile diretto e coinvolgente che ha conquistato il pubblico nel corso della loro carriera.

L’appuntamento è fissato per le 21:30 nella storica location di via Cicerone 64, che negli ultimi mesi ha ospitato diversi protagonisti della scena comica nazionale, consolidando la rassegna come uno degli appuntamenti fissi del territorio.

Una chiusura di stagione all’insegna della leggerezza e del divertimento, con risate e intrattenimento dal vivo per il pubblico pontino.