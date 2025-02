Latina, grande successo al MUG per l’evento di Decisamente Latina

Questa mattina si è tenuto, al Museo Giannini di Latina, un dibattito organizzato dal movimento civile “Decisamente Latina” per discutere delle attività e degli importanti benefici che la legge Fondazione Latina 2032 porterà alla città

Grazie alla stessa, il capoluogo pontino potrà sfruttare una grande opportunità, con i cittadini che potranno beneficiare dei moltissimi risvolti positivi in tema di cultura, turismo ed economia che ricadranno sul nostro territorio. Grazie a uno stanziamento statale, sono 9 milioni di euro i fondi previsti per finanziare tutte le attività legate alle celebrazioni del centenario della città, di cui 200 mila euro da spendere subito per l’avvio delle attività.

GLI INTERVENTI DELLA MATTINATA

“In questi anni – ha affermato Andrea Giuliani, Presidente di Decisamente Latina – abbiamo trattato temi molto importanti come l’università, la ZTL, lo sport e oggi non potevano non parlare di uno dei temi più importanti per la nostra città, ovvero la Fondazione e i preparativi per il centenario di Latina. Credo che questo progetto sia un qualcosa di unico a livello nazionale e questo grazie anche all’interessamento del senatore Nicola Calandrini che oggi abbiamo avuto l’onore di avere qui con noi in veste di relatore e che ringrazio assieme al sindaco e all’amministrazione comunale”.

Il senatore Calandrini, nel corso del suo intervento, ha spiegato ai tanti cittadini e professionisti presenti in sala tutto l’iter di nascita e quelli che saranno i prossimi passi per avviare la Fondazione ponendo l’accento sulla necessità di spendere, subito, i 200 mila euro stanziati per il 2024 necessari per l’avvio di tutte le prime attività. Un invito rivolto, e subito colto, dal sindaco di Latina, Matilde Celentano che è già al lavoro per mettere in campo tutta una serie di attività e di promozioni del nostro territorio.

Parole di ringraziamento per tutto il lavoro svolto dal movimento sono state, poi, espresse anche dal sindaco, Matilde Celentano: “Decisamente Latina è un movimento civico che si è presentato sul territorio sempre in maniera propositiva e costruttiva, a supporto dell’amministrazione. Il centenario di Latina è un appuntamento importante che ci vede impegnati in prima persona perché ricordiamoci che c’è una legge completamente incentrata sulla città di Latina. È una grande opportunità che mi viene data come sindaco ma allo stesso tempo è anche una grande responsabilità perché dobbiamo arrivare al 2032 nel modo migliore”.

Nel corso della mattinata si è parlato molto anche di marketing territoriale e delle tante opportunità per il rilancio del nostro territorio grazie soprattutto all’intervento del professor Alessio Postiglione