Latina, grande successo per la Settimana europea dello Sport

Un successo aldilà delle aspettative quello della settimana europea dello Sport 2024 a Latina. Molte le associazioni e le società sportive coinvolte. Svolti anche dei convegni di alto livello, con la partecipazione del dottor Celestino Bottoni, del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del consulente parlamentare per la Riforma dello Sport, Giovanni Fontana e del tecnico nazionale della boxe giovanile, Patrizio Oliva.

Un bilancio dell’evento è quello del sindaco Matilde Celentano che si è espressa così: “Abbiamo seguito un programma orientato alla promozione dell’attività sportiva e degli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei, fondandosi su valori di inclusione, benessere e appartenenza. Il calendario, strutturato secondo questi principi, ha avuto un riscontro assolutamente positivo in termini di partecipazione, poiché molte delle attività proposte sono risultate accessibili a tutti, indipendentemente da età, genere, abilità o background. E’ stata un’intensa settimana di festa per le famiglie della nostra città e della provincia. Abbiamo trasformato il centro storico in uno scrigno di occasioni per tutti i gusti, calamitando presenze anche a beneficio delle attività commerciali. Sono pienamente soddisfatta del risultato ottenuto e questo ci dà ragione nel voler proseguire in questa direzione.”

Molta la partecipazione anche della provincia con ben otto Comuni che hanno partecipato all’evento oltre quello di Latina, come: Sabaudia, Terracina, Fondi, Formia, San Felice Circeo, Priverno e Pontinia che hanno collaborato con Aces.

L’assessore allo Sport Andrea Chiarato ha commentato il successo degli eventi sportivi tenutisi a Latina nella settimana appena trascorsa, sottolineando in particolare la sfida di salto con l’asta tra Latina e Rieti. Durante il programma, ci sono stati anche tornei di mini basket e calcetto che hanno coinvolto l’intera provincia. Grande attenzione è stata data allo sport inclusivo e alle iniziative di sensibilizzazione, come quelle contro il tumore al seno, con la partecipazione delle ragazze della LILT impegnate nel Dragon Boat.

Chiarato ha paragonato il successo dell’evento a quello tenutosi a Roma, esprimendo grande soddisfazione per la riuscita del programma complessivo e anticipando l’intenzione di lavorare fin da subito per l’edizione successiva ancora più europea.