Latina, grave atto di bullismo: 15 giovani indagati dalla Postale

Bullizzata a tal punto da rifiutarsi di andare a scuola. E’ successo in un istituto pontino dove una ragazza, vittima di continue angherie dall’inizio dell’anno da parte dei compagni di classe e non solo, ha deciso di dire basta. Le vessazioni, a quanto pare, erano continue e plateali, addirittura erano sfociate sui social e in un gruppo whatsapp creato ad hoc per prendere in giro la giovane. Sul caso ha aperto un fascicolo la Polizia Postale di Latina, che indaga sull’operato di 12 ragazzi e 3 ragazze, coetanei della vittima. L’accusa gravissima è anche istigazione al suicidio.