Un incidente stradale autonomo si è registrato nella notte tra sabato e domenica a Latina. Un ragazzo di Cisterna è rimasto ferito – come riporta Latina Oggi – per cause ancora da accertare mentre era a bordo del suo T-Max. E’ caduto in modo pesante, riportando gravi ferite tanto da essere trasferito al Goretti di Latina in codice rosso. La prognosi è riservata.