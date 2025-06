Latina, grave incidente tra auto e camion dei Vigili del Fuoco: ferito un giovane

Un grave incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 13 in via Don Torello, all’incrocio con via dei Volsci, a Latina. Una Peugeot 308, guidata da un giovane, si è scontrata con un camion dei Vigili del Fuoco in emergenza. L’impatto, molto violento, ha visto rimaner ferito il conducente dell’auto, trasportato d’urgenza in ambulanza al Goretti.

Come riportato anche da Latina Oggi, secondo una prima ricostruzione, entrambi i mezzi percorrevano la stessa direzione quando, per motivi ancora da chiarire, l’auto è finita nella traiettoria del camion. La collisione ha spinto la Peugeot contro una vettura in sosta, innescando uno scontro a catena che ha coinvolto tre auto parcheggiate.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale per i rilievi e i sanitari del 118. Nessuno dei vigili del fuoco ha riportato ferite, ma il mezzo è rimasto danneggiato.