Latina guarda al futuro universitario: il 24 aprile Consiglio straordinario

Latina fa il punto sul proprio futuro universitario. È stato convocato per il 24 aprile un Consiglio comunale straordinario monotematico dedicato al tema “Latina, città universitaria: analisi dei progetti in itinere e prospettive future”.

La seduta si terrà alle ore 11 in prima convocazione e alle 12 in seconda, con la partecipazione della rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni.

L’iniziativa, voluta dal sindaco Matilde Celentano, servirà a fare il punto sui principali progetti in corso, a partire dal nuovo campus nell’area dell’ex campo profughi, fino agli interventi per le nuove aule di Medicina tra ex Tipografia ed ex Falegnameria.

Sul tavolo anche la nuova convenzione per la sede di corso Matteotti e il futuro utilizzo degli spazi dell’ex Banca d’Italia, oltre al bilancio delle attività già avviate negli immobili comunali come l’ex Garage Ruspi.

“Rendere Latina sempre più città universitaria è il principale obiettivo di questa amministrazione comunale”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’importanza di informare cittadini e Consiglio sullo stato dei lavori e sulle prospettive future.

Durante la seduta si parlerà anche dei nuovi corsi attivati e in programma, oltre al protocollo con università e imprese per lo sviluppo del settore farmaceutico sul territorio, già al centro di un tavolo tecnico operativo.