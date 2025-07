Latina-Gubbio, il 17 agosto alle 21.00 il primo match ufficiale della stagione

Domenica 17 agosto ore 21.00 al Domenico Francioni. E’ questa la data dell’esordio in Coppa Italia del Latina Calcio. Dopo la bella prestazione di ieri nella vittoria per 2-1 contro la Roma Primavera, per i nerazzurri di mister Alessandro Bruno è arrivato il comunicato della Lega per quello che sarà il primo match ufficiale della stagione. Ad aspettare il Latina, il Gubbio di Mimmo Di Carlo: non certamente uno qualsiasi.

Nel frattempo prosegue alla Fulgorcavi la preparazione dei nerazzurri, con mister Bruno che si è detto molto soddisfatto di questa prima parte di lavoro. Latina che da qui al 17 agosto avrà ancora molte amichevole per rodare al meglio i meccanismi: la mattina del 30 luglio alla Fulgorcavi con l’Unipomezia, la sera, sempre del, contro il Benevento al Francioni, il 4 agosto con l’Aquila alla Fulgorcavi e poi per ultima, il 10 agosto, con il neo promosso in C Guidonia Montecelio.