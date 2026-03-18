Latina, Guida dopo la gara di Potenza: “Per loro non sarà facile venire al Francioni”

Una finale d’andata che termina in modo amaro. Il goal di Sylla tiene a galla il Latina, ma il Potenza arriverà alla gara del “Francioni” con un bel +2 già in cassaforte e con le dita di una mano sulla coppa. Cisco Guida, oggi in panchina per sostituire lo squalificato Volpe, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti per commentare il 3-1 appena andato in archivio:

“Ci aspettavamo un Potenza così, avevamo lavorato per contenerli nelle fasi d’avvio ed essere altrettanto aggressivi. Son stati bravi loro, ma ho molta fiducia nel ritorno del ‘Francioni’. Siamo ben consci, come staff, di quello che possiamo fare. Prendiamo il positivo, il goal finale, un segno che ancora tutto si può fare. Dobbiamo tutto ai tifosi, che ci hanno fatto sentire il loro supporto e hanno dovuto macinare tanti chilometri per esser con noi oggi”.

Sul rosso a Cioffi: “Rimanere in 10 ci ha condizionato. Mancava poco, ma l’inerzia poteva essere dalla nostra parte”.

“Col Siracusa abbiamo giocato la partita della vita. Ha sicuramente condizionato la lucidità e la freschezza. La Coppa è un’opportunità, ma ci ha tolto tante energie. Il cambio di Parigi? Il ragazzo è il calciatore che ha giocato più di tutti. Abbiamo preferito toglierlo per farlo rifiatare. Non era al top, abbiamo puntato su Sylla”.

“Il mister è bravissimo a ricaricare la squadra. Penso si debba ripartire da un qualcosa di importante, ossia l’essere arrivati in finale con 60 squadre in tutta Italia. I ragazzi, il gruppo, ha passato tante difficoltà. Oggi li ho visti delusi, ma siamo carichi a molla e per loro non sarà facile venire a Latina“.