Latina, guida in stato di ebrezza: 19enne finisce contro un palo della luce

Un 19enne di Latina è stato denunciato dai carabinieri della stazione locale per guida in stato di ebrezza.

I militari dell’arma sono stati allertati nella notte quando, intorno alle 3, sono giunte diverse segnalazioni in merito ad un incidente autonomo su via Albanese. Qui, il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, aveva impattato contro un palo della luce.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno immediatamente sottoposto il giovane agli accertamenti alcolemici, dai quali risultava un dato ben più alto della norma. Il giovane è stato quindi denunciato con annesso ritiro della patente di guida.