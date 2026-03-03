Latina, guida ubriaco e travolge due auto in sosta: denunciato 74enne

Ha perso il controllo della propria auto finendo contro i mezzi in sosta: è successo ieri sera alla Chiesuola, dove i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti per i rilievi di un sinistro.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si trovava alla guida della propria vettura quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. La corsa è terminata contro due auto che erano regolarmente parcheggiate lungo il margine destro della carreggiata. Fortunatamente, l’impatto non ha coinvolto altri passanti o conducenti.

Sottoposto ai test alcolemici di rito, il 74enne è risultato avere un tasso di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti dalla legge. Di conseguenza, i carabinieri hanno fatto scattare immediatamente le sanzioni previste:

Denuncia a piede libero all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.

Ritiro immediato della patente di guida.

Sequestro del veicolo, che è stato prelevato e affidato a un deposito giudiziario