Latina ha un arbitro in “Supercoppa”: Dei Giudici assistente in Juve-Milan

Pietro Dei Giudici, arbitro CAN della sezione di Latina con esperienza in Serie A, è stato designato assistente arbitrale per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan, che si terrà venerdì 3 gennaio allo stadio “Al-Awwal Park” di Riyad, Arabia Saudita.

La nomina conferma la stima per la professionalità di Dei Giudici, un orgoglio per Latina e per la Sezione AIA locale guidata da Cristiano Partuini. Nella prestigiosa sfida tra due delle squadre più blasonate d’Italia, Dei Giudici affiancherà Andrea Colombo della sezione di Como come arbitro centrale, insieme agli assistenti Perrotti e Ayroldi (quarto uomo), con Paterna e Marino al VAR.

Questo incarico rappresenta un ulteriore traguardo nella carriera di Dei Giudici, che porta alto il nome della sua città nel panorama calcistico internazionale.