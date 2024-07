Latina ha un nuovo arbitro in CAN, è l’assistente Matteo Pressato

Continua a brillare a livello nazionale la Sezione AIA di Latina. Con il termine della stagione, per gli arbitri il 1 luglio è un giorno molto importante. In questa data infatti vengono annunciate le promozioni o le retrocessioni di categoria.

È stato un successo per Matteo Pressato, assistente di Lega Pro della Sezione di Latina, ufficialmente promosso in CAN (Serie A – Serie B).

Latina può contare un altro assistente arbitrale nel massimo panorama nazionale, a conferma del movimento arbitrale sempre più in crescita nel capoluogo.